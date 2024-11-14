UWW изменил правила смены спортивного гражданства в спортивной борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) принял изменения в правилах смены спортивного гражданства, сообщает в Telegram‑канале директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

По его словам, все национальные федерации по спортивной борьбе получили решение бюро UWW официальным письмом. Правила, касающиеся смены гражданства, были пересмотрены для приведения их в соответствие с принципами Олимпийской хартии. По словам Брюсова, старые правила были с более гибкими требованиями, что негативно влияло на занятия видом спортом коренного населения некоторых стран. В UWW это признали, создали рабочую группу для анализа ситуации и для разработки более строгих правил.

Основные принципы новых правил при смене спортивного гражданства следующие:

— Действующий (новый) паспорт является обязательным условием для права на смену гражданства. Все лицензии будут выдаваться только на основании действующего паспорта. Виды на жительство приниматься больше не будут.

— Каждая национальная федерация может получить разрешение только на одну смену гражданства для каждого пола (один мужчина + одна женщина) вне зависимости от возрастной категории.

— Для разрешения выступать за другую страну должно пройти три года с момента последнего выступления за бывшую страну на континентальных или мировых чемпионатах, турнирах рейтинговых серий, Кубках, а также на Олимпийских, континентальных или региональных играх.

— Заявки на смену гражданства принимаются исключительно с 1 октября по 20 декабря. Если все условия выполнены, смена гражданства вступит в силу с 1 января следующего года. В 2025 году в порядке исключения заявки будут приниматься до 19 января 2025 года.

— Введен административный сбор в UWW и компенсация за тренировочный процесс.

— Спортсмен с двойным гражданством, который решает представлять другую страну, нежели ту, национальную лицензию которой он имел в течение трех из последних пяти лет (или в паспорте, которого указано место рождения в другой стране), должен предоставить доказательство проживания в этой стране или доказательство получения гражданства при рождении / до достижения десятилетнего возраста.

Также Бюро решило принять меры по содействию выступлений спортсменов национального происхождения:

— 2025 и 2026 годы: (на стиль) максимум два спортсмена с новым гражданством при условии участия не менее двух спортсменов национального происхождения;

— 2027 и 2028 годы: (на стиль) максимум два спортсмена с новым гражданством при условии участия в два раза больше спортсменов национального происхождения;

— с 2029 года: (на стиль) максимум один спортсмен с новым гражданством при условии участия в четыре раза больше спортсменов национального происхождения.

— Квалификация на ОИ в 2027 и 2028 годах: максимум два спортсмена с новым гражданством. С 2029 года максимум один спортсмен с новым гражданством.

Бюро приняло правила относительно перехода от предыдущей федерации. Федерации исходного гражданства могут выдавать разрешение максимум для трех спортсменов каждого пола в год независимо от возрастных категорий. Кроме того, были приняты правила переходного периода для тех, кто в настоящее время выступает за новую страну, не имея паспорта этой страны.