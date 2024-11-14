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UWW изменил правила смены спортивного гражданства в спортивной борьбе

Объединенный мир борьбы (UWW) принял изменения в правилах смены спортивного гражданства, сообщает в Telegram‑канале директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

UWW изменил правила смены спортивного гражданства в спортивной борьбе
© РИА Новости

По его словам, все национальные федерации по спортивной борьбе получили решение бюро UWW официальным письмом. Правила, касающиеся смены гражданства, были пересмотрены для приведения их в соответствие с принципами Олимпийской хартии. По словам Брюсова, старые правила были с более гибкими требованиями, что негативно влияло на занятия видом спортом коренного населения некоторых стран. В UWW это признали, создали рабочую группу для анализа ситуации и для разработки более строгих правил.

Основные принципы новых правил при смене спортивного гражданства следующие:

— Действующий (новый) паспорт является обязательным условием для права на смену гражданства. Все лицензии будут выдаваться только на основании действующего паспорта. Виды на жительство приниматься больше не будут.

— Каждая национальная федерация может получить разрешение только на одну смену гражданства для каждого пола (один мужчина + одна женщина) вне зависимости от возрастной категории.

— Для разрешения выступать за другую страну должно пройти три года с момента последнего выступления за бывшую страну на континентальных или мировых чемпионатах, турнирах рейтинговых серий, Кубках, а также на Олимпийских, континентальных или региональных играх.

— Заявки на смену гражданства принимаются исключительно с 1 октября по 20 декабря. Если все условия выполнены, смена гражданства вступит в силу с 1 января следующего года. В 2025 году в порядке исключения заявки будут приниматься до 19 января 2025 года.

— Введен административный сбор в UWW и компенсация за тренировочный процесс.

— Спортсмен с двойным гражданством, который решает представлять другую страну, нежели ту, национальную лицензию которой он имел в течение трех из последних пяти лет (или в паспорте, которого указано место рождения в другой стране), должен предоставить доказательство проживания в этой стране или доказательство получения гражданства при рождении / до достижения десятилетнего возраста.

Также Бюро решило принять меры по содействию выступлений спортсменов национального происхождения:

— 2025 и 2026 годы: (на стиль) максимум два спортсмена с новым гражданством при условии участия не менее двух спортсменов национального происхождения;

— 2027 и 2028 годы: (на стиль) максимум два спортсмена с новым гражданством при условии участия в два раза больше спортсменов национального происхождения;

— с 2029 года: (на стиль) максимум один спортсмен с новым гражданством при условии участия в четыре раза больше спортсменов национального происхождения.

— Квалификация на ОИ в 2027 и 2028 годах: максимум два спортсмена с новым гражданством. С 2029 года максимум один спортсмен с новым гражданством.

Бюро приняло правила относительно перехода от предыдущей федерации. Федерации исходного гражданства могут выдавать разрешение максимум для трех спортсменов каждого пола в год независимо от возрастных категорий. Кроме того, были приняты правила переходного периода для тех, кто в настоящее время выступает за новую страну, не имея паспорта этой страны.