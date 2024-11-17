Украинскую гимнастку захотели выгнать из спорта из-за русского языка

Гимнастка Анастасия Опря, шестилетняя жительница Украины, может остаться без лицензии на участие в соревнованиях по стране за то, что ее страница ведется на русском языке, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным агентства, юную спортсменку могут также отчислить из спортивной школы, в которой она занимается. Кроме того, ребенок страдает из-за травли со стороны окружающих.

Журналисты отметили, что девочка родилась в интернациональной семье, ее мать — россиянка, а отец — болгарин. Мама ведет блог дочки на русском языке, так как других, предположительно, не знает.

По их данным, Настя следит за известными спортсменами, смотрит много фильмов, восторгается силой духа и волей к победе известной гимнастки Светланы Хоркиной.