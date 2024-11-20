World Aquatics сняла запрет на участие спортсменов из РФ и Белоруссии в эстафетах

Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в ряде соревнований. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу организации.

В World Aquatics уточнили, что снят запрет на участие в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронным прыжкам в воду. Недоступным пока остается только участие в турнирах по водному поло.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении представителей РФ и Белоруссии на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе — выступление в нейтральном статусе.

После этого решения российские пловцы Юлия Ефимова, Евгений Сомов, Ника Годун, Андрей Минаков, Анна Егорова, Иван Кожакин и Иван Гирев получили статус индивидуальных нейтральных спортсменов. Позже Гирев попросил отозвать этот статус.

Ранее сообщалось, что МФП ратифицировала мировой рекорд пловца из России Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине.