Виталия Макарова назначили главным тренером сборной России по дзюдо

Президиум Федерации дзюдо России поддержал кандидатуру Виталия Макарова на должность главного тренера сборной России по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Виталия Макарова назначили главным тренером сборной России по дзюдо
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Макаров был утвержден в качестве главного тренера единогласным решением президиума.

Макарову 50 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года. На его счету также золотая, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. На протяжении последних лет Макаров был директором тренерского штаба сборной России, также координировал деятельность специалистов по работе со спортсменами разных возрастов.

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