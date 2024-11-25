Гандболистка Вяхирева заявила о задаче "выжить" к Олимпиаде 2028 года

Российская гандболистка Анна Вяхирева рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, если позволит здоровье. Об этом 29-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

"Не люблю загадывать, но я очень хочу [выступить на Олимпиаде-2028], - сказала Вяхирева. - Пока есть вариант с Олимпиадой, я буду стараться выжить - говорю так, потому что это действительно выживание: морально я в порядке, надо просто поддерживать свое тело в хорошей форме".

Вяхирева считается одной из лучших гадболисток мира, в 2016 году она завоевала золото Олимпиады, став самым ценным игроком турнира.