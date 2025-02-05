Экс-тренер сборной Норвегии назвал справедливым отстранение России

Бывший тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон поддержал изоляцию российского спорта. Его слова приводит Dagbladet.

По его мнению, россияне сами виноваты в том, что их команда, которую Хергейрссон назвал хорошей, не принимает участие в турнирах.

« М н е и х с о в с е м н е ж а л ь . И м п р о с т о н у ж н о н а ч а т ь в е с т и с е б я х о р о ш о , и т о г д а о н и в е р н у т с я . Я с ч и т а ю , ч т о и х з а п р е т а б с о л ю т н о с п р а в е д л и в » , — з а я в и л и с л а н д с к и й с п е ц и а л и с т .

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Еще один претендент на пост главы МОК, глава олимпийского комитета Иордании принц Фейсал Аль-Хуссейн также допустил снятие ограничений с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.