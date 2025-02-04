World Aquatics расширила список получивших нейтральный статус россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила список россиян, допущенных до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В обновленный список российских спортсменов, получивших нейтральный статус, добавлено 19 атлетов. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Александр Бондарь. Всего на данный момент до соревнований допущено 50 россиян.

Ранее несколько российских пловцов, бойкотировавших Олимпиаду-2024 в Париже, приняли решение получить нейтральный статус. Среди них двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. После этого в конце 2024 года россияне поехали на чемпионат мира на короткой воде, где заняли второе место в медальном зачете. Они завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.