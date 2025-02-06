Белорусские спортсмены с 2025 года будут выступать на российских соревнованиях по конному спорту

Белорусские спортсмены получат право выступать на российских национальных соревнованиях с 2025 года, сообщает пресс‑служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

© ФКСР

С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из‑за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт.