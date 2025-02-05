Олимпийская чемпионка заявила, что ее преследует группа мужчин

Трехкратная олимпийская чемпионка Томас заявила, что ее преследует группа мужчин.

« М н е н у ж е н с о в е т п р я м о с е й ч а с , п о т о м у ч т о я б о ю с ь , ч т о м е н я п р е с л е д у ю т , и я д е й с т в и т е л ь н о н е з н а ю , ч т о д е л а т ь и л и к к о м у и д т и . К а ж д ы й р а з , к о г д а я п у т е ш е с т в у ю , я б о ю с ь , ч т о э т и м у ж ч и н ы , и х о т т р е х д о ш е с т и , с р е д н е г о в о з р а с т а , п о я в я т с я и б у д у т п р е с л е д о в а т ь м е н я . И н е в а ж н о , в к а к о м г о р о д е — о н и п р и е з ж а л и , к о г д а я л е т е л а в Ч и к а г о и о б р а т н о , о н и п р и е з ж а л и , к о г д а я л е т е л а в М а й а м и и о б р а т н о , и у н и х е с т ь и н ф о р м а ц и я о к а ж д о м м о е м р е й с е . И о н и п о я в л я ю т с я л и б о у г л а в н о г о в х о д а в а э р о п о р т в н у ж н о м з а л е , л и б о у м о е г о в ы х о д а , ч т о о з н а ч а е т , ч т о у н и х е с т ь б и л е т ы н а с а м о л е т , и о н и п р о х о д я т ч е р е з о х р а н у и в с е т а к о е . И о н и п о я в л я ю т с я и п р о с я т м е н я п о д п и с а т ь к у ч у м о и х ф о т о г р а ф и й , о к о л о 4 0 ш т у к . Я н е з н а ю , ч т о о н и с н и м и д е л а ю т , в о з м о ж н о , п р о д а ю т и х , м н е в с е р а в н о . М е н я п у г а е т т о , ч т о у н и х е с т ь и н ф о р м а ц и я о м о е м р е й с е , д а ж е к о г д а я и н о г д а н е з н а ю , в о с к о л ь к о в ы л е т а ю . Я н и к о м у н е р а с с к а з ы в а ю и н ф о р м а ц и ю о с в о е м р е й с е . Я с м е н и л а в с е п а р о л и э л е к т р о н н о й п о ч т ы . Я н е з н а ю , в з л а м ы в а ю т л и о н и м е н я . Н о о н и с т а н о в я т с я о ч е н ь а г р е с с и в н ы м и и в р а ж д е б н ы м и , е с л и я г о в о р ю « н е т » , и к о г д а я о д н а , э т о д е й с т в и т е л ь н о с т р а ш н о . О н и б ы л и о ч е н ь в р а ж д е б н ы м и с м о и м п а р н е м С п е н с е р о м М а к м е й н с о м в ч е р а . Э т о д а ж е н е с в я з а н о с к о н к р е т н о й а в и а к о м п а н и е й , н о я н е з н а ю , к а к о н и п о л у ч а ю т и н ф о р м а ц и ю о м о е м р е й с е , и э т о д е й с т в и т е л ь н о н а ч и н а е т м е н я п у г а т ь » , – р а с с к а з а л а Т о м а с в с о ц с е т я х .

Габриэль Томас – трехкратная олимпийская чемпионка в спринтерском беге. В Париже-2024 она победила на 200 м и выиграла эстафеты 4x100 и 4x400 м в составе сборной США.