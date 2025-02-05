Олимпийского чемпиона по регби отстранили за укус одноклубника за щеку

Олимпийского чемпиона по регби Дакуваку отстранили за укус одноклубника за щеку.

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Масивеси Дакувака брал золото Рио-2016 в составе сборной Фиджи по регби-7. Сейчас он играет за французский клуб «Биарриц» из второго дивизиона чемпионата страны.

На днях Дакувака подрался с одноклубником из-за денег, еще один партнер по команде пытался разнять зачинщиков драки, но Масивеси укусил его за щеку.

Пострадавшего доставили в больницу – ему наложили 20 швов.

Позже Дакувака признал содеянное, но не смог объяснить, зачем он так поступил, потому что вообще не помнил события того вечера.

30-летнего регбиста отстранили от команды, по инциденту было начато расследование. Масивеси предстанет перед судом в мае.

В «Биаррице» сообщили, что очень серьезно отнеслись к ситуации и собираются активно сотрудничать с полицией. В клубе также заявили, что применят необходимые санкции к Дакуваке, когда завершится расследование.