Олимпийского чемпиона по регби-7 отстранили из-за того, что он укусил одноклубника за щеку. Пострадавшему наложили 20 швов

Олимпийского чемпиона по регби Дакуваку отстранили за укус одноклубника за щеку.

Олимпийского чемпиона по регби отстранили за укус одноклубника за щеку
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Масивеси Дакувака брал золото Рио-2016 в составе сборной Фиджи по регби-7. Сейчас он играет за французский клуб «Биарриц» из второго дивизиона чемпионата страны.

На днях Дакувака подрался с одноклубником из-за денег, еще один партнер по команде пытался разнять зачинщиков драки, но Масивеси укусил его за щеку.

Пострадавшего доставили в больницу – ему наложили 20 швов.

Позже Дакувака признал содеянное, но не смог объяснить, зачем он так поступил, потому что вообще не помнил события того вечера.

30-летнего регбиста отстранили от команды, по инциденту было начато расследование. Масивеси предстанет перед судом в мае.

В «Биаррице» сообщили, что очень серьезно отнеслись к ситуации и собираются активно сотрудничать с полицией. В клубе также заявили, что применят необходимые санкции к Дакуваке, когда завершится расследование.

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