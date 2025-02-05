Трамп запретит трансгендерам* соревноваться в женском спорте

Президент США Дональд Трамп намеревается в ближайшее время подписать указ, запрещающий людям, которым при рождении был присвоен мужской пол, участвовать в спортивных соревнованиях страны для женщин. Об этом пишет ESPN.

После своей инаугурации 20 января 2025 года Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов — мужского и женского.

« Э т о т у к а з в о с с т а н а в л и в а е т с п р а в е д л и в о с т ь и з а щ и щ а е т п р а в а с п о р т с м е н о к , к о т о р ы е в с ю ж и з н ь р а б о т а л и , ч т о б ы у ч а с т в о в а т ь в с о р е в н о в а н и я х н а с а м о м в ы с о к о м у р о в н е » , — о т м е т и л а ч л е н п а л а т ы п р е д с т а в и т е л е й С Ш А Н э н с и М е й с .

Журналисты заметили, что в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдут летние Олимпийские игры. Они пояснили, что после подписания указа встанет вопрос об участии трансгендерных спортсменов в Играх в США.

Напомним, что 2024 году МОК одобрил участие Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в женском турнире по боксу на Играх в Париже. Комитет принял решение несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест.

На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в весе до 66 и 57 кг соответственно.

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