Трамп запретит трансгендерам* соревноваться в женском спорте

ESPN: Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам* соревноваться в женском спорте
Президент США Дональд Трамп намеревается в ближайшее время подписать указ, запрещающий людям, которым при рождении был присвоен мужской пол, участвовать в спортивных соревнованиях страны для женщин. Об этом пишет ESPN.
После своей инаугурации 20 января 2025 года Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов — мужского и женского.
«Этот указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые всю жизнь работали, чтобы участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне», — отметила член палаты представителей США Нэнси Мейс.
Журналисты заметили, что в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдут летние Олимпийские игры. Они пояснили, что после подписания указа встанет вопрос об участии трансгендерных спортсменов в Играх в США.
Напомним, что 2024 году МОК одобрил участие Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в женском турнире по боксу на Играх в Париже. Комитет принял решение несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест.
На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в весе до 66 и 57 кг соответственно.
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