Ефимова и Минаков не примут участия в первом этапе Кубка России по плаванию

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы 32-летняя Юлия Ефимова и обладатель трёх медалей мирового первенства — 2019 Андрей Минаков пропустят первый этап Кубка России по плаванию. который пройдёт 19–20 февраля в Калининграде.

© Чемпионат.com

« Я б ы х о т е л а в ы с т у п и т ь . Н о д о в о л ь н о д о л г о д о б и р а т ь с я с ю г а , г о т о в л ю с ь к ч е м п и о н а т у Р о с с и и » , — п р и в о д и т с л о в а Ефимовой «Матч ТВ».

« П е р в ы й э т а п К у б к а Р о с с и и я п р о п у с к а ю » , — с к а з а л Минаков.

Ранее стало известно, что Юлия Ефимова не вошла в список возможных кандидатов в сборную России на Летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.