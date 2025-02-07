Экс-россиянка попала на Игры благодаря махинациям с оценками

6 февраля дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Евангелию Трикомити из Кипра и Европейскую гимнастику (EG) за подтасовку результатов на чемпионате Европы-2024. Турнир проходил с 23 по 26 мая в Венгрии. На нём определялись последние участники Олимпийских игр в Париже.

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Основными претендентами на квоту были Вера Туголукова, экс-россиянка, представляющая Кипр, Лилиана Левиньски из Польши и Панайота Литра из Греции. В итоге на Олимпиаду поехала Туголукова, которая набрала на 0,25 балла больше Левиньски.

Трикомити возглавляла Высшее жюри и была главной технического комитета на том чемпионате. Задачами этого органа были наблюдение за соревнованиями и рассмотрение любых нарушений дисциплины и других обстоятельств, влияющих на их проведение; оценка серьёзных ошибок судей в отношении спортсменов; пересмотр оценок судей и вынесение им предупреждения в случае выявления неудовлетворительной работы; отстранение арбитров, проигнорировавших предупреждения; принятие окончательных решений по протестам от гимнасток.

Евангелию обвинили в том, что все её действия были направлены в пользу кипрской гимнастки и против конкуренток Веры, в частности Лилианы Левиньски. Сторона обвинения утверждает, что Трикомити неправомерно вмешивалась в работу судей и манипулировала оценками, чтобы Туголукова получила олимпийскую квоту.

Изначально протесты на оценки подавали представители польской гимнастки. Впоследствии, как указано на сайте GEF, жалобы были получены ещё от нескольких судей. По словам анонимных свидетелей, они были шокированы действиями Трикомити. Они заявляли, что соревнования проходили в обычном порядке, пока три вышеупомянутые девушки не начали бороться за олимпийскую квоту.

Евангелия просила судей изменить свои оценки в пользу Туголуковой и против Левиньски, а если те отказывались, сама вводила нужные баллы в электронную систему подсчёта. Представители Международной федерации гимнастики (FIG) пересчитали оценки за упражнения Веры и Лилианы и пришли к выводу, что именно полька должна была получить квоту.

Ответчики полагали, что свидетельства против Трикомити были недостоверными, а расследование GEF неполным. Блокировка оценок некоторых арбитров и выставление других оценок – обычная практика, которая не означает какого-то вмешательства в процесс судейства. Большое количество заблокированных баллов лишь означает, что оценка выполнения элементов может быть разной в зависимости от судьи. Трикомити утверждала, что у неё не было никакой связи с Туголоковой, ради чего она бы подвергла свою многолетнюю карьеру риску.

Двумя основными свидетелями обвинения были румынка Александра Пискупеску и итальянка Елена Алипранди. Ответчики утверждали, что их показания были мотивированы обидой на Трикомити. Пискупеску якобы была расстроена из-за того, что Евангелия не дала ей пройти квалификацию на Олимпийские игры в 2012 году. Сторона обвинения отрицает этот факт.

Что касается Алипранди, то защита Трикомити намекала, что Елена стремится занять пост президента технического комитета, поэтому и пошла против кипрского судьи. Итальянка якобы слышала, как Евангелия просила судей на чемпионате Европы изменить оценки гимнасток.

Панель, которая рассматривала данное дело, пришла к выводу, что показания Пискупеску и Алипранди можно считать убедительными – по сути, они говорили об одном и том же. На основании слов свидетелей Трикомити была признана виновной в манипулировании результатами, вмешательстве в работу судей и действиях в пользу Веры Туголуковой и против Лилианы Левиньски. Евангелию отстранили на четыре года от любой деятельности, связанной с гимнастикой, за исключением тренерской. Кипрская судья больше не может работать на соревнованиях.

EG, под эгидой которой работала Трикомити, должна выплатить 8 тыс. евро за расходы на расследование. При этом результаты соревнований отменены не будут – это не входит в компетенции дисциплинарной комиссии GEF.