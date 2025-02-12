Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила о том, что приняла решение уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
Винер возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, а национальную сборную с 2001 года. Она тренировала таких олимпийских чемпионок, как Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.
Сегодня Ирина Винер выступила с заявлением, в котором выразила благодарность всем спортсменкам, коллегам и болельщикам, и объявила о своем уходе с поста главного тренера сборной России.
«Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», - заявила она.
Винер отметила, что видит своей главной задачей на этом этапе передачу накопленного опыта тренерам, тем более, что многие из ее учеников уже сами «стали выдающимися наставниками».
«Это позволит сохранить традиции и обеспечить преемственность поколений», - подчеркнула она, отметив, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».
1 октября 2024 года Ирина Винер заявила об уходе с поста президента ВФХГ после 16 лет работы. Она призналась, что давно мечтала покинуть эту должность и сосредоточиться на тренерской деятельности.