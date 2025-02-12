Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила о том, что приняла решение уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Винер возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, а национальную сборную с 2001 года. Она тренировала таких олимпийских чемпионок, как Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

Сегодня Ирина Винер выступила с заявлением, в котором выразила благодарность всем спортсменкам, коллегам и болельщикам, и объявила о своем уходе с поста главного тренера сборной России.

« Х у д о ж е с т в е н н а я г и м н а с т и к а - э т о м о я ж и з н ь , и я с ч а с т л и в а , ч т о с м о г л а с д е л а т ь с в о й в к л а д в р а з в и т и е э т о г о п р е к р а с н о г о в и д а с п о р т а . Т е м н е м е н е е , я п р и н я л а р е ш е н и е у й т и в о т с т а в к у с п о с т а г л а в н о г о т р е н е р а с б о р н о й к о м а н д ы Р о с с и и п о х у д о ж е с т в е н н о й г и м н а с т и к е » , - з а я в и л а о н а .

Винер отметила, что видит своей главной задачей на этом этапе передачу накопленного опыта тренерам, тем более, что многие из ее учеников уже сами «стали выдающимися наставниками».

« Э т о п о з в о л и т с о х р а н и т ь т р а д и ц и и и о б е с п е ч и т ь п р е е м с т в е н н о с т ь п о к о л е н и й » , - п о д ч е р к н у л а о н а , о т м е т и в , ч т о « х у д о ж е с т в е н н а я г и м н а с т и к а о с т а е т с я в н а д е ж н ы х р у к а х » .

1 октября 2024 года Ирина Винер заявила об уходе с поста президента ВФХГ после 16 лет работы. Она призналась, что давно мечтала покинуть эту должность и сосредоточиться на тренерской деятельности.