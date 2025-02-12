Винер резко отреагировала на вопрос о причине ухода из сборной

Ирина Винер в разговоре с NEWS.ru отказалась комментировать свое решение уйти в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она отметила, что занята.

Я з а н я т а , б е з к о м м е н т а р и е в , — в ы с к а з а л а с ь Винер.

Ранее Винер сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она отметила, что приняла такое решение.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, ставший советником министра спорта РФ Михаила Дегтярева, до этого сообщил, что российские спортсмены должны быть готовы в любой момент вернуться на международные соревнования. Он отметил, что продолжит заниматься своей деятельностью. Губерниев добавил, что поддерживает министра в вопросах скорого возвращения российских спортсменов на международную арену.

Ирина Винер уходит в отставку

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович ранее выразил недоумение по поводу требования к нему покинуть пост со стороны чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Он подчеркнул, что не видит для этого никаких оснований. Дворкович уточнил, что между ним и Карлсеном не было никаких конфликтов. Он также отметил, что одинаково относится ко всем игрокам.