Раскрыты подробности ухода Винер с поста главного тренера сборной России

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике по собственному желанию. Как сообщает News.ru, такие подробности раскрыли в пресс-службе Федерации гимнастики РФ.

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Отмечается, что Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил ее заявление. В федерации выразили благодарность за вклад тренера в развитие художественной гимнастики.

« П о д е е р у к о в о д с т в о м н а ш а с б о р н а я с т а л а п р и з н а н н ы м л и д е р о м м и р о в о г о с п о р т а , а е е у ч е н и к и н е р а з д о к а з ы в а л и с в о е м а с т е р с т в о н а к р у п н е й ш и х с о р е в н о в а н и я х » , — п о д ч е р к н у л и в п р е с с - с л у ж б е .

Напомним, что Винер объявила о своем уходе в отставку 12 февраля. Она возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, а национальную сборную с 2001 года. Под ее руководством тренировались такие олимпийские чемпионы, как Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.