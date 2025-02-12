Раскрыты подробности ухода Винер с поста главного тренера сборной России
Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике по собственному желанию. Как сообщает News.ru, такие подробности раскрыли в пресс-службе Федерации гимнастики РФ.
Отмечается, что Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил ее заявление. В федерации выразили благодарность за вклад тренера в развитие художественной гимнастики.
«Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях», — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что Винер объявила о своем уходе в отставку 12 февраля. Она возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, а национальную сборную с 2001 года. Под ее руководством тренировались такие олимпийские чемпионы, как Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.