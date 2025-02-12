Батыршина оценила последствия ухода Винер

Сборная России по художественной гимнастике не станет слабее, ушедшая с поста главного тренера Ирина Винер будет находиться рядом и оказывать поддержку. Такое мнение высказала ТАСС серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина.
12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
"Ирина Александровна заслуживает очень много приятных слов, - считает Батыршина. - Для меня новость об ее уходе была очень неожиданной, после того как я узнала про это, то никак не могла принять ее отставку. Но хорошо, что Ирина Александровна сразу пояснила, что не уходит из гимнастики, а останется в ней и будет продолжать передавать свои знания тренерам, а те - своим гимнасткам. Я уверена, что она не сможет ни одного дня прожить без художественной гимнастики".
"Я уверена, что после ухода Ирины Александровны с поста главного тренера наша сборная слабее точно не будет. Тем более что она сама не закрыла для себя двери в гимнастический зал и всегда будет находиться рядом с командой. Но сейчас очень сложно представить у руля сборной другого человека. Другого тренера с такой энергетикой, такой мощью, таким авторитетом не существует в мире. Когда она входила в тренировочный зал, все присутствующие робели перед ней, ловили каждое слово, черпали вдохновение и заряжались", - добавила собеседница ТАСС.
Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.