Батыршина оценила последствия ухода Винер

Сборная России по художественной гимнастике не станет слабее, ушедшая с поста главного тренера Ирина Винер будет находиться рядом и оказывать поддержку. Такое мнение высказала ТАСС серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

" И р и н а А л е к с а н д р о в н а з а с л у ж и в а е т о ч е н ь м н о г о п р и я т н ы х с л о в , - с ч и т а е т Б а т ы р ш и н а . - Д л я м е н я н о в о с т ь о б е е у х о д е б ы л а о ч е н ь н е о ж и д а н н о й , п о с л е т о г о к а к я у з н а л а п р о э т о , т о н и к а к н е м о г л а п р и н я т ь е е о т с т а в к у . Н о х о р о ш о , ч т о Ирина Александровна сразу пояснила, что не уходит из гимнастики, а останется в ней и будет продолжать передавать свои знания тренерам, а те - своим гимнасткам. Я уверена, что она не сможет ни одного дня прожить без художественной гимнастики".

" Я у в е р е н а , ч т о п о с л е у х о д а Ирины Александровны с поста главного тренера наша сборная слабее точно не будет. Тем более что она сама не закрыла для себя двери в гимнастический зал и всегда будет находиться рядом с командой. Но сейчас очень сложно представить у руля сборной другого человека. Другого тренера с такой энергетикой, такой мощью, таким авторитетом не существует в мире. Когда она входила в тренировочный зал, все присутствующие робели перед ней, ловили каждое слово, черпали вдохновение и заряжались", - добавила собеседница ТАСС.

Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.