8 знаменитых чемпионок, которых воспитала Ирина Винер

Она была главной в нашей художественной гимнастике ещё с конца прошлого столетия. И почти всегда приводила учениц к победам.

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Сегодня, 12 февраля, стало известно об уходе Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ирина Александровна занимала этот пост с 2001 года, но ключевой фигурой в своём виде спорта стала ещё в 1990-х, когда работала главным тренером Центра олимпийской подготовки. Винер для многих – это и есть российская гимнастика.

При Ирине Александровне любой результат на международном турнире, кроме первого места, считался поражением. И, несмотря на сумасшедшее давление, россиянки почти всегда побеждали. А если и проигрывали – то соотечественницам.

Вспомним восемь самых ярких воспитанниц Ирины Винер. Но при этом, конечно, не будем забывать, что высоких спортивных результатов добивались десятки девушек. Увы, просто не всем повезло сверкнуть на Олимпиаде.

Медали Олимпиад: 🥈

Первая ученица Ирины Винер, сумевшая добраться до медали Олимпиады. В 1996 году о доминировании России речи ещё не было, поэтому и второе место на Играх в Атланте было большим успехом. Четвёртой на том турнире, кстати, стала другая ученица Винер – Амина Зарипова. И если Яна вскоре ушла из большого спорта на телевидение, то Амина стала тренером и долгие годы работала с Винер в одной команде, помогая ей воспитывать чемпионок.

Юлия Барсукова

Медали Олимпиад: 🥇

Первая олимпийская чемпионка среди учениц Винер. Правда, Юлия не была любимицей руководительницы российской художественной гимнастики, и её не рассматривали в качестве первого номера сборной. Впрочем, девушка не отчаивалась и доказывала свой класс. После серии побед она поехала на Олимпиаду-2000 и показала там всё, на что была способна. Получив золото в качестве награды за упорный труд, Юлия Барсукова ушла из спорта.

Медали Олимпиад: 🥇🥉

Одна из самых ярких и запоминающихся спортсменок России в начале XXI века. Любимица Винер. По замыслу тренера Алина должна была стать олимпийской чемпионкой ещё в 2000 году, но допустила грубую ошибку в выступлениях с обручем и осталась только третьей. Через четыре года Кабаева вернулась и закрыла «олимпийский должок». В Афинах восьмикратная на тот момент чемпионка мира была фаворитом и этот статус оправдала.

Медали Олимпиад: 🥈

Ирина точно стала бы олимпийской чемпионкой, если бы не Алина Кабаева. Ей просто не повезло выступать в одни годы с ещё более яркой звездой. Ирина – трёхкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, но шанс выиграть золото Олимпиады представился ей лишь раз – в 2004 году. Чащина была сильнее всех своих соперниц… кроме Кабаевой.

Медали Олимпиад: 🥇🥇

Самая титулованная в мировой гимнастике одиночница. Единственная в истории спортсменка, сумевшая выиграть в многоборье на двух Олимпиадах подряд – это просто удивительное достижение, если помнить, насколько короток подчас спортивный век гимнасток-художниц. Евгения не знала себе равных на протяжении двух олимпийских циклов: в период с 2004 по 2012 год побеждала не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах мира – аж 17 раз!

Медали Олимпиад: 🥇

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро развернулась настоящая драма. На золото претендовали две такие разные, но одинаково талантливые и заслуживающие победы подруги — Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. К сожалению, Яна допустила ошибку и осталась на втором месте, а лавры победительницы получила Рита, которую болельщики с любовью называли Бенгальской тигрицей. Мамун, кстати, была героиней фильма «За пределом», в котором были показаны суровые методы тренировок в команде Ирины Винер, но к своим наставникам она относится с теплотой.

Медали Олимпиад: 🥈

История сестёр Авериных могла бы стать для мировой гимнастики удивительной сказкой. Близняшки, добравшиеся до олимпийских высот, – готовое кино. Но концовка получилась без хеппи-энда. Дина осталась на Олимпиаде в Токио лишь второй, а Арина – четвёртой. При этом отрицать невероятный талант Дины бессмысленно: она доминировала на протяжении всего четырёхлетия, выиграла в общей сложности 18 золотых наград на чемпионатах мира, а на Играх уступила будто бы по недоразумению.

Медали Олимпиад: 🥇🥇🥈

Одиночницы в художественной гимнастике, конечно, привлекают больше внимания публики, но не стоит забывать, что при Винер и «групповички» почти всегда забирали заслуженное золото. Среди прочих стоит отметить Анастасию Близнюк, чуть-чуть не дотянувшуюся до нереального достижения: трёх подряд побед на Олимпиадах. Анастасия в команде выиграла золото Игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. А в Токио, к сожалению, стала только второй. Впрочем, даже просто трёх наград Игр ни у кого из гимнасток больше нет.