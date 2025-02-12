Дегтяреву в ближайшее время представят кандидатуру на замену Винер

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров в ближайшее время представит министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву кандидатуру нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом журналистам сообщили в Федерации гимнастики России.

12 февраля об уходе с поста главного тренера сборной России объявила Ирина Винер, занимавшая этот пост с 2001 года.

Винер 76 лет, с 2008 года она была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.