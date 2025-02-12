Винер высказалась о преемнике на посту главного тренера сборной России

Ирина Винер высказалась о своем преемнике на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводит Odds.ru.

«Кто будет моим преемником, скоро обязательно опубликуют», сказала Винер.

Других подробностей она не сообщила.

Ранее на уход Винер отреагировал министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он призвал с уважением относиться к решению специалиста.

Ирина Винер уходит в отставку

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.