Винер высказалась о преемнике на посту главного тренера сборной России

Ирина Винер высказалась о своем преемнике на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводит Odds.ru.

« К т о б у д е т м о и м п р е е м н и к о м , с к о р о о б я з а т е л ь н о о п у б л и к у ю т » , — с к а з а л а Винер.

Других подробностей она не сообщила.

Ранее на уход Винер отреагировал министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он призвал с уважением относиться к решению специалиста.

Ирина Винер уходит в отставку

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.