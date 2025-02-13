Гимнастка Крамаренко может завершить карьеру по состоянию здоровья

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что может завершить карьеру по состоянию здоровья, передает ТАСС.

« С е й ч а с я в о с с т а н а в л и в а ю с ь . Б у д е м с м о т р е т ь н а п р о г р е с с , к а к я в о с с т а н о в л ю с ь . Е с л и в о с с т а н о в л ю с ь , б у д у в ы с т у п а т ь , е с л и н е п о л у ч и т с я , т о п р о д о л ж у в д р у г о й с ф е р е » , — с к а з а л а Крамаренко.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

Спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года. Ирина Винер рассказала, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного. Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на источник сообщил, что Крамаренко не был удален здоровый мениск, а у спортсменки нет претензий к врачам.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.