«Государство не просило…» Где сейчас скандальная гимнастка-чиновница Ольга Глацких?
Многие наверняка помнят скандал с участием олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Ольги Глацких. Тогда, в 2018-м, будучи директором Департамента молодёжной политики Свердловской области, бывшая спортсменка в разговоре со школьниками заявила:
«На сегодняшний день получилось так, что у молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности».
Эти слова Глацких произвели настоящий «взрыв» в информационном поле, а на саму гимнастку навлекли огромную волну ненависти, которая не утихала несколько лет. Сначала госслужащую отстранили от работы, а спустя месяц она и сама подала заявление об увольнении.
Ольга родилась в небольшом городке Лесной Свердловской области. С пяти лет начала заниматься художественной гимнастикой. Выступая на региональных и всероссийских соревнованиях, пробила себе дорогу в национальную команду к 12 годам: сначала выступала за юниорскую, потом за молодёжную, а дальше и за взрослую сборную России в групповых упражнениях.
В 2003 году с молодёжной сборной Глацких завоевала золотые медали чемпионата Европы в Германии. А уже в 2004-м в составе основной команды выиграла Олимпиаду в Афинах. На сегодняшний день Ольга является самой юной победительницей этих соревнований среди россиян: на тот момент девушке было всего 15 лет и 195 дней.
Вот как олимпийская чемпионка описывала свои ощущения:
«Конечно, когда ты попадаешь в старшую сборную, это уже совсем другой груз ответственности. Это тренировки по 10 часов, шесть дней в неделю, иногда и без выходных. Это соревнования практически каждые выходные. То есть ты уходишь от реальной жизни, погружаешься только в тренировочный процесс, и у тебя единственная цель – это олимпийская медаль», – отмечала Глацких в соцсетях.
Однако спортивная жизнь у гимнасток скоротечна. Свой последний международный турнир она провела в 2005 году в Баку, где проходил чемпионат мира. Это была «золотая» точка.
После завершения карьеры экс-подопечная Ирины Винер получила образование по политологии и финансовому менеджменту, а дальше начала работать в Ространснадзоре. Там она исполняла обязанности помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Должность директора Департамента молодёжной политики Свердловской области Глацких занимала с 2016 года. После того скандала и увольнения она быстро нашла себе новое место – её взяли во Дворец игровых видов спорта «Уралочка» на должность заместителя директора. Параллельно стала заниматься развитием собственной школы по художественной гимнастике, открыла 10 филиалов в маленьких городах Свердловской области.
Многие считают, что Глацких «всё даётся слишком легко» благодаря покровителям. Но это не совсем так. Во-первых, олимпийскими чемпионами не становятся без пролития литров крови и пота. Во-вторых, в личной жизни у Ольги было немало проблем.
К примеру, в 2013 году в семье бывшей гимнастки и екатеринбургского бизнесмена родился сын. В 2014-м они развелись, и ребёнок по решению суда остался с мамой.
«Я никогда не чинила супругу препятствий в общении с ребёнком. Раз в неделю бывший муж и его родители забирали малыша, и он проводил у них весь день. Лишь под вечер мальчика привозили домой», – рассказывала тогда Ольга в интервью «МК».
Но 14 января 2015 года бывший муж гимнастки приехал к Ольге, попросил выйти во двор погулять с сыном и увёз его. А вечером не вернул. На все звонки родители экс-супруга отвечали, что мальчик теперь будет жить у отца.
Бывшая спортсменка обратилась в правоохранительные органы, которые начали поиск малыша. В итоге ребёнка нашли на даче в элитном подмосковном посёлке, куда его отец и отвёз. Мужчина заявил блюстителям закона, чтобы те не лезли в дела между мужем и женой. Однако сотрудники полиции забрали мальчика и передали его матери.
Кстати, в апреле 2024 года стало известно, что у Ольги появилась дочка. Отец ребёнка – депутат Заксобрания Александр Серебренников – подтвердил данную информацию. Многие в комментариях отмечали символизм: чиновница, говорившая, что «государство не просило вас рожать», вновь стала матерью именно в Год семьи.
В промежутке между скандалом и новостью о появлении дочери о Глацких в прессе было очень мало информации. Но известно, что летом 2022-го она возглавила созданную в Свердловской области организацию «Русский экологический фонд». На пресс-конференции экс-гимнастка заявляла, что первое направление работы её фонда – сохранение водных систем.
Зимой 2023 года о бывшей чиновнице вспомнили вновь из-за необычного повода. В музее города Полевской представили бюст персонажа бажовских сказов – Хозяйки Медной горы. Экспонат оживили с помощью 3D-технологий, а лицо скопировали именно с Глацких.
Сегодня олимпийской чемпионке исполняется 36 лет. Она добилась больших высот в спорте, навсегда вписав своё имя в историю гимнастики. Позже были и ошибки, и трудности, и их преодоление, но тем ценнее то, к чему удалось прийти. На сегодняшний день в спортивных школах Ольги занимается около 300 девочек, которые мечтают добиться высоких достижений и завоевать олимпийские медали.