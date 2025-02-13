Где сейчас скандальная гимнастка-чиновница Ольга Глацких?

Многие наверняка помнят скандал с участием олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Ольги Глацких. Тогда, в 2018-м, будучи директором Департамента молодёжной политики Свердловской области, бывшая спортсменка в разговоре со школьниками заявила:

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« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь п о л у ч и л о с ь т а к , ч т о у м о л о д ё ж и , в п о д р а с т а ю щ е м п о к о л е н и и с к л а д ы в а е т с я п о ч е м у - т о т а к о е п о н и м а н и е о т о м , ч т о н а м г о с у д а р с т в о в с ё д о л ж н о . Н е т , в а м г о с у д а р с т в о в о о б щ е в п р и н ц и п е н и ч е г о н е д о л ж н о . В а м д о л ж н ы в а ш и р о д и т е л и , п о т о м у ч т о о н и в а с р о д и л и . Г о с у д а р с т в о и х н е п р о с и л о в а с р о ж а т ь , е с л и м ы б у д е м и д т и о т и с т о к о в . В с е з н а ю т с в о и п р а в а , н о в с е з а б ы л и п р о с в о и о б я з а н н о с т и » .

Эти слова Глацких произвели настоящий «взрыв» в информационном поле, а на саму гимнастку навлекли огромную волну ненависти, которая не утихала несколько лет. Сначала госслужащую отстранили от работы, а спустя месяц она и сама подала заявление об увольнении.

Ольга родилась в небольшом городке Лесной Свердловской области. С пяти лет начала заниматься художественной гимнастикой. Выступая на региональных и всероссийских соревнованиях, пробила себе дорогу в национальную команду к 12 годам: сначала выступала за юниорскую, потом за молодёжную, а дальше и за взрослую сборную России в групповых упражнениях.

В 2003 году с молодёжной сборной Глацких завоевала золотые медали чемпионата Европы в Германии. А уже в 2004-м в составе основной команды выиграла Олимпиаду в Афинах. На сегодняшний день Ольга является самой юной победительницей этих соревнований среди россиян: на тот момент девушке было всего 15 лет и 195 дней.

Вот как олимпийская чемпионка описывала свои ощущения:

« К о н е ч н о , к о г д а т ы п о п а д а е ш ь в с т а р ш у ю с б о р н у ю , э т о у ж е с о в с е м д р у г о й г р у з о т в е т с т в е н н о с т и . Э т о т р е н и р о в к и п о 1 0 ч а с о в , ш е с т ь д н е й в н е д е л ю , и н о г д а и б е з в ы х о д н ы х . Э т о с о р е в н о в а н и я п р а к т и ч е с к и к а ж д ы е в ы х о д н ы е . Т о е с т ь т ы у х о д и ш ь о т р е а л ь н о й ж и з н и , п о г р у ж а е ш ь с я т о л ь к о в т р е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с , и у т е б я е д и н с т в е н н а я ц е л ь – э т о о л и м п и й с к а я м е д а л ь » , – о т м е ч а л а Глацких в соцсетях.

Однако спортивная жизнь у гимнасток скоротечна. Свой последний международный турнир она провела в 2005 году в Баку, где проходил чемпионат мира. Это была ‭«золотая» точка.

После завершения карьеры экс-подопечная Ирины Винер получила образование по политологии и финансовому менеджменту, а дальше начала работать в Ространснадзоре. Там она исполняла обязанности помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Должность директора Департамента молодёжной политики Свердловской области Глацких занимала с 2016 года. После того скандала и увольнения она быстро нашла себе новое место – её взяли во Дворец игровых видов спорта «Уралочка» на должность заместителя директора. Параллельно стала заниматься развитием собственной школы по художественной гимнастике, открыла 10 филиалов в маленьких городах Свердловской области.

Многие считают, что Глацких «всё даётся слишком легко» благодаря покровителям. Но это не совсем так. Во-первых, олимпийскими чемпионами не становятся без пролития литров крови и пота. Во-вторых, в личной жизни у Ольги было немало проблем.

К примеру, в 2013 году в семье бывшей гимнастки и екатеринбургского бизнесмена родился сын. В 2014-м они развелись, и ребёнок по решению суда остался с мамой.

« Я н и к о г д а н е ч и н и л а с у п р у г у п р е п я т с т в и й в о б щ е н и и с р е б ё н к о м . Р а з в н е д е л ю б ы в ш и й м у ж и е г о р о д и т е л и з а б и р а л и м а л ы ш а , и о н п р о в о д и л у н и х в е с ь д е н ь . Л и ш ь п о д в е ч е р м а л ь ч и к а п р и в о з и л и д о м о й » , – р а с с к а з ы в а л а т о г д а Ольга в интервью «МК».

Но 14 января 2015 года бывший муж гимнастки приехал к Ольге, попросил выйти во двор погулять с сыном и увёз его. А вечером не вернул. На все звонки родители экс-супруга отвечали, что мальчик теперь будет жить у отца.

Бывшая спортсменка обратилась в правоохранительные органы, которые начали поиск малыша. В итоге ребёнка нашли на даче в элитном подмосковном посёлке, куда его отец и отвёз. Мужчина заявил блюстителям закона, чтобы те не лезли в дела между мужем и женой. Однако сотрудники полиции забрали мальчика и передали его матери.

Кстати, в апреле 2024 года стало известно, что у Ольги появилась дочка. Отец ребёнка – депутат Заксобрания Александр Серебренников – подтвердил данную информацию. Многие в комментариях отмечали символизм: чиновница, говорившая, что «государство не просило вас рожать», вновь стала матерью именно в Год семьи.

В промежутке между скандалом и новостью о появлении дочери о Глацких в прессе было очень мало информации. Но известно, что летом 2022-го она возглавила созданную в Свердловской области организацию «Русский экологический фонд». На пресс-конференции экс-гимнастка заявляла, что первое направление работы её фонда – сохранение водных систем.

Зимой 2023 года о бывшей чиновнице вспомнили вновь из-за необычного повода. В музее города Полевской представили бюст персонажа бажовских сказов – Хозяйки Медной горы. Экспонат оживили с помощью 3D-технологий, а лицо скопировали именно с Глацких.

Сегодня олимпийской чемпионке исполняется 36 лет. Она добилась больших высот в спорте, навсегда вписав своё имя в историю гимнастики. Позже были и ошибки, и трудности, и их преодоление, но тем ценнее то, к чему удалось прийти. На сегодняшний день в спортивных школах Ольги занимается около 300 девочек, которые мечтают добиться высоких достижений и завоевать олимпийские медали.