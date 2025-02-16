World Aquatics допустила до крупнейших стартов Кузнецова и Тимошинину

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала обновленную версию нейтральных статусов для российских прыгунов в воду — призера Олимпийских игр Евгения Кузнецова и трехкратной чемпионки Европы Юлии Тимошининой.

Ранее выданный нейтральный статус позволял им выступать только на соревнованиях уровнем ниже, чем Кубок мира и чемпионат мира. Нынешний нейтральный статус позволяет выступать на всех крупнейших соревнованиях.

Главным стартом для прыгунов в воду в нынешнем сезоне‑2025 должен стал чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он состоится 11 июля — 3 августа.