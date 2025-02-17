Невероятный рекорд в беге. Киплимо переписал историю полумарафонов

Джейкоб Киплимо улучшил предыдущее достижение почти на минуту. Немыслимо!

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2.42 на километр. Оказывается, это реально!

В лёгкой атлетике в минувшие выходные случилось невероятное. Там был побит мировой рекорд в полумарафоне. Да что там побит – снесён!

Угандийский бегун Джейкоб Киплимо переписал историю бега. Он стал первым в мире, кому удалось преодолеть 21,1 км менее чем за 57 минут!

Время, которое Киплимо показал 16 февраля 2025-го на турнире Mitja Marato в Барселоне, – 56 минут 42 секунды. Просто вдумайтесь, как это быстро!

Если само по себе время вам ни о чём не говорит, то объясним.

Во-первых, парень скинул сразу 48 секунд с предыдущего рекорда, который принадлежал эфиопу Йомифу Кеджелче. Это достижение Кеджелчи продержалось всего несколько месяцев.

Во-вторых, Киплимо придерживался какого-то невероятного темпа – 2 минуты 41 секунда на километр. Это примерно 22 км/ч, причём на протяжении целого часа!

«Не ожидал, что побью мировой рекорд»

Джейкоб Киплимо теперь стал настоящим королём полумарафонов. Он, кстати, вернул себе утраченный рекорд на этой дистанции. В 2021-м угандиец пробежал Лиссабонский полумарафон за 57.31.

Сейчас Джейкоб говорит, что даже не ждал мирового рекорда. Кажется, он просто встал в тот день с нужной ноги.

« О ч е н ь р а д т о м у , ч т о с д е л а л с е г о д н я . Я х о р о ш о с т а р т о в а л и х о т е л п р о в е с т и о т л и ч н у ю г о н к у , н о н е о ж и д а л , ч т о п о б ь ю м и р о в о й р е к о р д . С и л ь н о н а ч а л н а п е р в ы х д в у х к и л о м е т р а х , ч т о б ы о т о р в а т ь с я о т с о п е р н и к о в . П о м е р е т о г о , к а к п р е о д о л е в а л а с ь д и с т а н ц и я , я в и д е л , ч т о и д у в р е к о р д н о м т е м п е . С к а з а л с е б е , ч т о д о л ж е н п о д д е р ж и в а т ь э т о т т е м п , ч е г о б ы э т о н и с т о и л о » , – с к а з а л К и п л и м о в и н т е р в ь ю п р е с с - с л у ж б е М О К .

В 24 года угандийский спортсмен уже имеет охапку наград. В беге на 10 000 м он является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 и чемпионата мира – 2022, двукратным чемпионом мира в легкоатлетическом кроссе (2023, 2024) и победителем «Бриллиантовой лиги» на дистанции 3000 м (2020).

Киплимо мощно начал сезон. Страшно подумать: а что же будет дальше? Уже известно, что талант из Уганды готовится выступить на Лондонском марафоне, который пройдёт 27 апреля. Там Джейкоб ещё не блистал. Кто знает, может быть, человечество пришло к тому, чтобы пробежать марафон менее чем за два часа?