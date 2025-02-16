Звезда конного спорта умер в 24 года после падения с лошади

Звезда конного спорта Майкл О’Салливан умер в возрасте 24 лет после падения с лошади. Об этом сообщил ирландский совет по регулированию скачек (IHRB).

© Вечерняя Москва

Спортсмен был одним из трех жокеев, которые упали в конце двухмильного забега в Терлсе. На ипподроме ему оказали первую помощь, после чего вертолетом доставили в больницу. Десять дней жокей находился под наблюдением врачей.

— Майкл, к сожалению, скончался рано утром в воскресенье в окружении своей любящей семьи в больнице Коркского университета, — говорится в сообщении.

В память о Майкле О’Салливане все сегодняшние соревнования были отменены.

Другой конный пробег «Кубок Дружбы народов Кавказа» в Кабардино–Балкарии закончился гибелью лошадей. Более 200 всадников в сентябре 2024 года состязались в преодолении 230 километров по горной местности за шесть дней. Видео и фотографии погибших лошадей вызвали бурю возмущения и привели к прокурорской проверке.