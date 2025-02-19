Пловец Самусенко победил на дистанции 50 м вольным стилем на Кубке России

Призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде Павел Самусенко одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Калининграде.

Результат Самусенко составил 22,54 секунды. Вторым стал Егор Корнев (22,78), третьим — Василий Кукушкин (22,86).

На дистанции 400 метров комплексным плаванием победу одержала Анастасия Сорокина (4.53,88). Второй стала Валерия Козлова (4.55,87), третьей — Виктория Старостина (5.00,14). Дарья Трофимова с результатом 54,78 секунды заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем. Серебро завоевала Александра Кузнецова (55,00), бронзу — Алина Гайфутдинова (55,46).

Белоруска Алина Змушко с результатом 31,40 секунды стала первой на дистанции 50 метров брассом. Второе место заняла Арина Едапина (31,93), третье — Елена Богомолова (31,97).

Кубок России завершится 20 февраля.