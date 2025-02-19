Федерации бейсбола и софтбола России объединились в единую организацию – Объединенную федерацию бейсбола и софтбола РФ, пишет ТАСС.

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Соответствующее решение было принято на конференции, которая проходит сейчас в столице. Президентом организации был выбран Дмитрий Киселев, который ранее занимал должность главы Федерации бейсбола РФ. Его управленческий опыт подчеркнул министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который также поддержал слияние федераций.

Причем объединение спортивных федераций в России началось еще 1 октября 2024 года, в этот день была создана Федерация гимнастики России. Организация включила в себя Федерацию спортивной гимнастики РФ, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте России, Федерацию спортивной акробатики РФ и Всероссийскую федерацию спортивной аэробики. Новую организацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

В связи с этим Ирина Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), где занимала пост с 2008 года. Кроме того, со своих постов ушли президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики Никита Никитин.

В феврале 2025 года Винер объявила о своем решении уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Теперь ее работа будет состоять не только в воспитании чемпионов, но и в передаче накопленного опыта тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.