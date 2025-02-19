Двукратный чемпион мира по прыжкам в воду получил нейтральный статус

Двукратный чемпион мира по прыжкам в воду россиянин Никита Шлейхер получил нейтральный статус, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Также нейтральный статус получили еще двое прыгунов в воду: бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Руслан Терновой и Елизавета Кузина.

Шлейхеру 26 лет, на его счету две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы, золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года.

Российские спортсмены сейчас допускаются до соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics) исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.