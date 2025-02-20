Сборная России по гандболу сыграет на международном турнире в Иране

Сборная России по гандболу примет участие в международном турнире в Иране, сообщает пресс‑служба Федерации гандбола России (ФГР).

Турнир пройдет с 11 по 16 марта в Ширазе. Помимо национальных команд Ирана и России, в нем выступит сборная Белоруссии. Также рассматривается участие еще одной команды.

Россияне соберутся на базе в Новогорске вечером в воскресенье, 9 марта. На понедельник запланированы две тренировки, а 11 марта — вылет в Шираз. В Москву гандболисты вернуться 16 марта.

Российские сборные и клубы отстранены от международных гандбольных турниров с 2022 года.