Международная федерация шашек запретила игры с россиянами

Всемирная федерация шашек (FMJD) под угрозой санкций запретила игрокам участвовать в соревнованиях с россиянами. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

Федерация шашек России после отстранения своих спортсменов от соревнований FMJD в 2022 году своими силами организовывала международные турниры, сотрудничая с федерациями из дружественных стран.

"Нас сначала лишили права участвовать в командных соревнованиях, потом в чемпионатах мира, а еще чуть позже перестали учитывать в рейтинге. Но самое непонятное решение было принято недавно - они пригрозили годичной дисквалификацией за участие в одних соревнованиях с россиянами. Таким образом они попытались запугать другие федерации. Это стало последней каплей. Прежде, несмотря на санкции, мы старались оставаться в международном поле, не конфликтуя с FMJD, - мы не планировали проводить собственные чемпионаты мира", - рассказал Черток.

Собеседник агентства отметил, что угрозы вынудили ряд стран приостановить сотрудничество, однако полностью изолировать Россию не удалось - федерация продолжает организовывать международные соревнования. В связи с принятым FMJD решением на базе Ассоциации федераций шашек стран ШОС и БРИКС была создана новая организация - Международная ассоциация шашек (IDA).

"С этого года мы будем проводить свои чемпионаты мира", - сообщил собеседник агентства.

Также российские спортсмены в феврале выступили в Международных гуманитарных играх. Шашки в программе соревнований были представлены впервые.