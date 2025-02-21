Степанов стал 29‑м на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде

Чемпион России по плаванию на открытой воде Александр Степанов занял 29‑е место на дистанции 10 км на первом этапе Кубка мира, который проходит в Египте.

21‑летний россиянин показал результат 2 часа 3 минуты 40,80 секунды. Победу одержал олимпийский чемпион Флориан Велльброк из Германии (2:01.33,60). Второе и третье места заняли французы Логан Фонтен (+10,40) и Марк‑Антуан Оливье (+10,70).

Помимо Степанова, в заплыве участвовали еще два российских спортсмена. 19‑летний Владимир Иванов стал 38‑м (+3.26,70), 26‑летний Владислав Утробин — 47‑м (+7.02,00). Всего на дистанцию вышли 69 пловцов.

Позднее на турнире пройдут соревнования среди женщин на дистанции 10 км.

Российские пловцы‑марафонцы вернулись на международную арену спустя три года после отстранения. Они выступают на соревнованиях под эгидой World Aquatics в нейтральном статусе.