Избран президент Федерации муайтай России

Дмитрий Путилин избран президентом Федерации муайтай России, сообщается в пресс‑релизе организации.

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В пятницу в Екатеринбурге состоялась отчетно‑выборная конференция организации, на которой прошли выборы главы федерации. Путилин был избран единогласно.

— Для меня единогласное признание коллег — это не только оценка нашей совместной деятельности, но еще и большая ответственность. В последние годы на весь российский спорт оказывается беспрецедентное давление. Муайтай здесь не исключение. Сейчас могу констатировать, что мы решили основную нашу задачу — все эти годы сборные команды России продолжают участвовать в самых значимых международных соревнованиях. Более того, на последних чемпионатах мира и Европы наши спортсмены неизменно занимали первое место в общекомандном зачете. Это дорогого стоит. Сегодня муайтай является одним из самых быстроразвивающихся видов спорта. Цифры говорят сами за себя. Если в 2020 году у нас было 60 аккредитованных региональных федераций, то уже к концу 2024 года их количество выросло до 76. Главным итогом последней пятилетки считаю увеличение количества занимающихся муайтай в России на 57%. Нам удалось сделать вид спорта привлекательным для молодежи, это видно по всем нашим метрикам. Естественно, в таких условиях растет и количество участников всероссийских турниров, а вместе с этим растет и конкуренция, — сказал Путилин.

Путилин впервые возглавил федерацию в 2010 году.

Федерация муайтай России в 2024 году была включена в состав Олимпийского комитета страны.