Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

На этой должности Сергаева заменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года. 12 февраля она объявила об уходе с поста главного тренера.

"Татьяна Сергаева - опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике, - сказал Белозеров. - И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы".

Сергаевой 55 лет, она является заслуженным тренером России, участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной. Сергаева работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, тренировала в академии Алины Кабаевой "Небесная грация". Награждена орденом Дружбы.