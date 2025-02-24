Дегтярев: на Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе мы будет в полном составе

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ» заявил, что российские спортсмены будут в полном составе участвовать в летних Олимпийских играх‑2028 в Лос‑Анджелесе.

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— Каких перемен мы сейчас ждем?

— На кону участие наших спортсменов на ОИ‑2026. Там у нас есть послабление у фигуристов и конькобежцев. Ведем работу с лыжниками и биатлоном. Мы и неформально общаемся, и в письменной форме. Это большие начальники. Мировой спорт без наших биатлонистов и лыжников теряет в зрелищности. В Белоруссии мы увидели прекрасный Кубок сильнейших.

Идет курс на послабление ограничений для зимних видов спорта, но и на полных порах готовимся в Олимпиаде в Лос‑Анджелесе. Думаю, всё будет там у нас хорошо. Там мы будем в полном составе, с флагом и гимном, — сказал Дегтярев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. Позднее требования смягчились, некоторые федерации допускают спортсменов из России и Белоруссии на турниры в нейтральном статусе. На летних Олимпийских играх‑2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских атлетов.