49-летняя гимнастка Чусовитина выиграла бронзу на этапе Кубка мира

Узбекская гимнастка Оксана выиграла бронзовую медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Коббутсе.

49-летняя спортсменка получила за выполнение элемента от судей 13,249 балла. Победительницей соревнований стала словенка Тея Белак с результатом 13,299 балла. Серебро досталось ее соотечественнице Тьясе Кисселеф, ее итоговая оценка составила 13,266 балла.

Чусовитина — восьмикратная участница Олимпийских игр. На Играх 1992 года в составе Объединенной команды она выиграла золотую медаль. На пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии Чусовитина выиграла серебро.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.