Российская чемпионка мира назвала комфортную для жизни сумму в месяц
Российская велогонщица Яна Бурлакова назвала комфортную для жизни сумму в месяц. Ее слова приводит «Чемпионат».
Спортсменка заявила, что им с мужем нужно около 150 тысяч рублей.
«У нас большая ипотека, у нас собака, которая очень много ест. И мы тоже очень много едим», — рассказала она.
Бурлакова подчеркнула, что самой дорогой вещью у нее являются очки Prada, которые она купила себе после чемпионата Европы.
Стало известно, какая сумма нужна россиянам в месяц для счастья
Ранее Бурлакова рассказала, что иностранные соперники относятся к ней хорошо на соревнованиях. По ее словам, от всех гонщиков идет только позитив.
Бурлакова — чемпионка мира по велогонкам на треке. В ее активе также серебро и бронза мирового первенства. Кроме того, россиянка является чемпионкой Европы.