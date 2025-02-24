Прыгунья с шестом обогнала по призовым всех легкоатлетов России

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз по итогам восьми прошедших этапов серии "Снежная королева" заработала больше всех призовых от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортсменка за выступление на четырех турнирах получит от ВФЛА почти полтора миллиона рублей.

Перед началом зимнего сезона руководство Всероссийской федерации легкой атлетики приняло решение выплачивать всем спортсменам, выполнившим на "Снежной королеве" норматив для участия в зимнем чемпионате Европы, дополнительно по 300 тыс. рублей. Победители каждого этапа получали автоматически по 130 тыс.

Кнороз с января по февраль одержала победы на четырех турнирах серии и на трех из них сумела выполнить норматив на чемпионат Европы. Эти успешные выступления позволили ей заработать 1,42 млн рублей. Второе место по размерам заработанных от ВФЛА призовых занял бегун на 60 м с барьерами Артем Макаренко с 1,29 млн рублей (3 победы и 3 выполненных норматива), третье и четвертое места поделили прыгун в высоту Данил Лысенко и бегунья из Белоруссии Эльвира Граборенко, заработавшие по 1,12 млн рублей.

По состоянию на 24 февраля российские легкоатлеты выиграли дополнительных призовых от ВФЛА за выполнение европейских нормативов на сумму 2,7 млн рублей.

Чемпионат России в помещении, который пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта, станет девятым этапом серии "Снежная королева", финал которой также состоится в столице России с 6 по 7 марта.

В чемпионате России в помещении будут выступать как российские, так и и ведущие белорусские легкоатлеты. На турнир уже заявились Кристина и Артем Макаренко, Полина и Ярослав Ткалич, Александр Масютенко (все - бег на спринтерские дистанции), Анатолий и Евгений Рыбаковы, Светлана Аплачкина, Мария Ермакова (все - бег на средние дистанции), Екатерина Конева (тройной прыжок), Мария Кочанова и Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Тимур Моргунов и Полина Кнороз (оба - прыжки с шестом), Максим Афонин и Алена Гордеева (оба - толкание ядра), Валерия Москвитина и Степан Кекин (оба - многоборье) и многие другие спортсмены.