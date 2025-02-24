В Екатеринбурге завершились чемпионат и первенство России по муайтай

В Екатеринбурге с 17 по 22 февраля состоялись 30-й чемпионат и первенство России по муайтай. За шесть дней соревнований спортсмены из 45 регионов страны провели 304 боя.

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Как рассказал президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин, все шесть соревновательных дней проходили отличные бои.

«Это был огромный форум, на который съехались лучшие спортсмены, тренеры и специалисты по муай-тай. Было сразу несколько сенсаций, когда проигрывали первые номера сборной России. Впереди нас ждет чемпионат мира, который в мае пройдет в Турции. Команда сформирована, будем готовиться. Конкуренция на мировой арене серьезнейшая», — добавил он.

Для болельщиков была организована развлекательная программа, включающая конкурсы, розыгрыш призов и автограф-сессию с заслуженным мастером спорта России, многократным чемпионом мира, Европы и России по муайтай Артемом Вахитовым. Он отметил прогресс российских спортсменов.

«Меняются правила, растет уровень подготовки к соревнованиям. Сейчас более техничные ребята становятся, видно, что скоростные. Клинчу многие обучены. Раньше это была в основном борьба на характере», — сказал Вахитов.

По результатам турнира был определен состав национальной сборной России по муайтай, которая примет участие в чемпионате мира в Турции в мае и первенстве мира в ОАЭ в сентябре.

Также, в дни проведения чемпионата прошла отчетно-выборная конференция, в рамках которой Путилин сохранил пост президента федерации.

Напомним, главный старт страны по муайтай прошел в Екатеринбурге, где должны были состоятся Всемирные игры дружбы, отложенные до особого решения президента России Владимира Путина.