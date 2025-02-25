19-летнюю спортсменку заставляют идти в армию

Элин Рюберг, вероятно, не сможет продолжить профессиональную карьеру.

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«Подарок» на 8 Марта

История праздника 8 Марта связана не с чествованием весны, красоты и света, как могло бы показаться из формулировки «Международный женский день». Напротив, первоначальный смысл этого дня характеризуется более суровым словом – борьба. Несколько веков назад началось сражение женщин за свои права, равенство и социальную справедливость. Парадоксально, но получение желаемого гендерного равенства вовсе не стало гарантией торжества демократии.

Наступил 2025 год, и 19-летняя шведская бадминтонистка Элин Рюберг, согласно местному законодательству, с марта должна начать нести 15-месячную воинскую повинность. Однако девушка против.

«Я никогда не слышала, чтобы кому-то приходилось делать это против своей воли», – говорит она в интервью Expressen.

Так спорт в очередной раз соприкоснулся с политикой и потерпел поражение в этом нелёгком противостоянии.

Преддверие столь значимого праздника ознаменовано ещё одной важной датой: 7 марта 2025-го исполняется год с момента присоединения Швеции к НАТО и начала проведения реформ военного характера в стране. В настоящее время шведские граждане – мужчины и женщины в возрасте от 16 до 47 лет – являются военнообязанными на случай боевых действий.

Спортивная политика или политический спорт

В условиях нестабильной ситуации на международной арене беспокойство Рюберг кажется более чем оправданным. Элин большую часть своей жизни посвятила профессиональному спорту, завоевав медали чемпионатов Швеции по бадминтону. Подготовка к соревнованиям такого уровня – это долгий и сложный процесс, который требует тщательного планирования и упорства, соблюдения режима сна, питания и отдыха. Прохождение курсов по военной подготовке сильно навредит её карьере. Вероятно, профессиональный спорт и вовсе исчезнет из жизни перспективной бадминтонистки, привыкшей сражаться за Швецию на спортивной площадке, а не на поле боя.

Умения и навыки, выработанные в ходе подготовки и выступлений на соревнованиях по бадминтону, не только позволили Рюберг стать обладательницей контракта со Шведской ассоциацией бадминтона, но и приблизили начало прохождения военной подготовки. Тестирование, являющееся допуском к гражданской службе, помимо общего медицинского обследования, подразумевает проверку на склонность к употреблению алкоголя и наркотических веществ, а также физические тесты на силу и выносливость. Очевидно, что профессиональная спортсменка везде показала наилучшие результаты.

Альтернативный спорт, а не служба

Каким образом спортсменам в Швеции можно избежать подобной участи? Должно же быть исключение из правил, учитывающее различные обстоятельства. Классическими причинами освобождения призывника от службы являются противопоказания врачей и религиозные убеждения. Однако спортсмену апеллировать такими доводами навряд ли удастся.

Существует ещё один способ – прохождение службы в таких специальных воинских подразделениях, как спортивный взвод. Летом 2025 года у молодых шведских лыжников появится возможность совмещать тренировки с военной службой. В ближайшем будущем могут появиться особые взводы и по другим видам спорта, таким, как биатлон, ориентирование на лыжах, спортивное ориентирование и стрельба. Но выборка ограничивается стратегически важными для армии видами спорта. Цель ясна – необходимо привлечь профессионалов, развивающих требуемые навыки с детства, а не с 19 лет, после призыва. Но как быть спортсменам, занимающимся иными видами спорта?

Таким образом, проблема противостояния политики и спорта остаётся актуальной, а равноправие, при определённых обстоятельствах, может сыграет злую шутку.