Роднина отреагировала на призыв МОК допустить россиян к Олимпиаде-2026

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до отбора на Игры (ОИ) 2026 года в Италии. Ее слова приводит «Чемпионат».

Роднина фразой «Наконец-то включили мозги!» оценила информацию. Она выразила надежду, что инициатива будет принята к рассмотрению.

Ранее МОК обратился с призывом о допуске россиян к Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В организации посчитали, что Олимпийские игры 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стали успешным прецедентом.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU и FIS. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.