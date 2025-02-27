Российский тхэквондист был шокирован поведением коллег с Украины

Тхэквондист Храмцов был шокирован поведением коллег с Украины после начала СВО
Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов был шокирован поведением украинских спортсменов после начала специальной военной операции (СВО).
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Когда началась СВО, я получил много сообщений, оскорблений в соцсетях от представителей Украины, - сказал он. - Я не мог понять - с этими людьми я буквально год назад был на сборах, а сегодня они такое пишут. Просто не мог в это поверить, думал, может, их взломали?" "Я не понимаю до сих пор, как такое возможно, и, когда все это закончится, им придется посмотреть мне в глаза. И что они мне скажут? Это самый главный вопрос, который меня волнует. Знаю, что украинские СМИ публикуют в новостях то, что я говорю или делаю, - мне присылают эти новости, - но я не буду ничего скрывать и говорю как есть. Я не пытаюсь юлить и искать какие-то способы легкого обхода", - заключил тхэквондист.