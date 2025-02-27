Российским лучникам не вернут деньги за проверку нейтральности в случае отказа

Ведущим российским лучникам не вернут деньги за проверку их биографии на соответствие критериям допуска в нейтральном статусе в случае отказа, такие прецеденты уже были. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

Российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении, который завершился на прошлой неделе в Турции. При этом несколько лидеров сборной вынуждены были пропустить турнир из-за отсутствия нейтрального статуса.

"Наши спортсмены основного состава должны будут платить по 700 швейцарских франков за проверку. Но, зная их причастность к ЦСКА и "Динамо", нет смысла направлять их на проверку, потому что эти деньги будут потрачены впустую. Всемирная федерация стрельбы из лука требует от нас взнос за допуск, мы заранее должны заплатить за них. Но есть те, за проверку которых с нас требуют оплату, несмотря на то, что их не допустили", - рассказал Манханов.

Собеседник агентства отметил, что лидеры сборной продолжают выступать на альтернативных соревнованиях и выразил надежду, что после избрания в марте нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) ситуация с их допуском упростится.