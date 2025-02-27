EWF сократила заявку российских штангистов на участие в ЧЕ-2025 более чем в два раза

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) сократила с 13 до шести российских спортсменов в предварительном списке участников чемпионата Европы 2025 года в Кишиневе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы, имеющиеся в их распоряжении.

Из списка участников ЧЕ-2025 были исключены Зулфат Гараев (до 73 кг), Рамзан Джанхотов (до 81 кг), Георгий Купцов (до 102 кг), Артур Бабаян (до 109 кг), Даниил Вагайцев (свыше 109 кг), Регина Шайдуллина (до 45 кг) и Елизавета Жаткина (до 49 кг).

Сейчас в обновленный список входят шесть российских штангистов из 13, которые ранее были заявлены в предыдущем списке. Это Исмаил Гаджибеков (весовая категория до 55 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Кишиневе с 13 по 21 апреля. Претендентов на участие в континентальном первенстве отобрали по итогам кубка страны, который проходил в Верхней Пышме.