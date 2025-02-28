Российская тхэквондистка дисквалифицирована за нарушение 10-летней давности

Российская тхэквондистка Юлия Волкова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Ранее она была временно отстранена с 1 ноября 2024 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Отмечается, что само нарушение произошло 19 ноября 2014 года. Какой именно пункт антидопинговых правил нарушила Волкова, не уточняется. Спортсменка отстранена на период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026 года.

До 2014 года Волкова выступала за сборную Украины, в составе которой стала бронзовым призёром чемпионата Европы (2010).