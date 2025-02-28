Российская тхэквондистка дисквалифицирована на два года за нарушение 10-летней давности

Российская тхэквондистка Юлия Волкова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Ранее она была временно отстранена с 1 ноября 2024 года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Российская тхэквондистка дисквалифицирована за нарушение 10-летней давности
© РИА Новости

Отмечается, что само нарушение произошло 19 ноября 2014 года. Какой именно пункт антидопинговых правил нарушила Волкова, не уточняется. Спортсменка отстранена на период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026 года.

До 2014 года Волкова выступала за сборную Украины, в составе которой стала бронзовым призёром чемпионата Европы (2010).

Летние виды спорта
Юлий Волков