Федерация отказалась снять дисквалификацию с всадницы, избившей лошадь

Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) единогласно отклонило предложение Ярославской федерации конного спорта о сокращении и досрочном снятии дисквалификации со спортсменки Ксении Костыговой, которая весной прошлого года была отстранена от спорта на два года за избиение лошади во время соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКСР.

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"В середине февраля бюро Федерации конного спорта России рассмотрело письмо руководителя ярославской региональной федерации с просьбой о сокращении срока дисквалификации спортсменки Костыговой, - рассказала собеседница ТАСС. - После обсуждения бюро единогласно приняло решение оставить в силе предыдущее решение о двухлетней дисквалификации с учетом того, что на спортсменку в 2020 году уже налагалось отстранение за жестокое обращение к лошади".

В пресс-службе также отметили, что весной прошлого года в ФКСР поступила петиция в поддержку дисквалификации, собравшая более 80 тыс. подписей.

Костыгова была дисквалифицирована в марте 2024 года на 2 года за то, что во время выступления на турнире в Ярославле избила отказавшуюся выполнять команды лошадь.