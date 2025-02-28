Олимпийская чемпионка Листунова получила разрыв ахиллова сухожилия, гимнастка перенесла операцию

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова сообщила, что перенесла операцию на ахилловом сухожилии, которое повредила на тренировке.

Олимпийская чемпионка Листунова получила серьезную травму
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— Неделю назад на тренировке при выполнении вольных упражнений я получила серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Меня сразу отправили в больницу и в этот же день сделали операцию. Впереди ждет восстановление и реабилитация. Я буду делать все возможное, чтобы скорее вернуться в строй. Спортивная жизнь непростая. Она всегда дает трудности, через которые нужно пройти, — написала Листунова в Telegram‑канале.

Листунова — олимпийская чемпионка‑2020 в командном многоборье, чемпионка Европы 2021 года в личном многоборье.

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