Олимпийская чемпионка Листунова получила серьезную травму

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова сообщила, что перенесла операцию на ахилловом сухожилии, которое повредила на тренировке.

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— Неделю назад на тренировке при выполнении вольных упражнений я получила серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Меня сразу отправили в больницу и в этот же день сделали операцию. Впереди ждет восстановление и реабилитация. Я буду делать все возможное, чтобы скорее вернуться в строй. Спортивная жизнь непростая. Она всегда дает трудности, через которые нужно пройти, — написала Листунова в Telegram‑канале.

Листунова — олимпийская чемпионка‑2020 в командном многоборье, чемпионка Европы 2021 года в личном многоборье.