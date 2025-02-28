Дзюдоисты Блиев и Абдулаев стали победителями турнира Большого шлема

Российские дзюдоисты Аюб Блиев и Рамазан Абдулаев стали победителями турнира Большого шлема в Ташкенте.

В финале весовой категории до 60 кг Блиев победил представителя Азербайджана Турана Байрамова. Абдулаев в финальной схватке в весовой категории до 66 кг оказался сильнее Замохшари Бекмуродова из Узбекистана.

Бронзовые награды в первый соревновательный день завоевали россиянки Сабина Гилязова (до 48 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг). Марина Воробьева (до 48 кг) и Карина Ефимова (до 52 кг) не смогли выиграть медали, уступив в малых финалах.

Турнир в Ташкенте завершится 2 марта. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.