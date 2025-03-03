Чемпионка России в прыжках в высоту Кочанова рассказала, ждет ли она возвращения Ласицкене

Победительница чемпионата России в помещении в прыжках в высоту Мария Кочанова ждет возвращения в спорт всех отсутствующих по разным причинам коллег по сектору, включая олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене, которая приняла решение пропустить зимний сезон. Об этом Кочанова рассказала ТАСС.

Чемпионка РФ в прыжках в высоту рассказала, ждет ли она возвращения Ласицкене
© ТАСС

Кочанова выиграла зимний чемпионат России после перепрыжки, в которой сумела преодолеть планку на высоте 1,95 метра. Второе место заняла Кристина Королева (1,93), третье - Наталья Спиридонова (1,90).

"Я рада зимнему чемпионству, в прошлые годы у меня не складывалось, и зима всегда проходила мимо меня, - рассказала чемпионка России. - Мы с девочками все очень сильно сдружились за летний сезон, у нас кайфовая атмосфера, приятно стало взаимодействовать друг с другом, болеем, общаемся. На лето ставлю перед собой максимальные задачи, хотелось бы двигаться вперед". "Мы ждем всех, - ответила Кочанова на вопрос, ждет ли она возвращения в сектор пропускающей зимний сезон олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. - Ждем тех, кто травмирован. Ждем и Соню Мирошниченко, и Машу Ласицкене. Это круто, когда много народу и большая конкуренция".

Олимпийская чемпионка Ласицкене, как ранее рассказал ТАСС ее личный тренер Геннадий Габрилян, приняла решение впервые в карьере пропустить зимние соревнования, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону.

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