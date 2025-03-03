Чемпионка РФ в прыжках в высоту рассказала, ждет ли она возвращения Ласицкене

Победительница чемпионата России в помещении в прыжках в высоту Мария Кочанова ждет возвращения в спорт всех отсутствующих по разным причинам коллег по сектору, включая олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене, которая приняла решение пропустить зимний сезон. Об этом Кочанова рассказала ТАСС.

Кочанова выиграла зимний чемпионат России после перепрыжки, в которой сумела преодолеть планку на высоте 1,95 метра. Второе место заняла Кристина Королева (1,93), третье - Наталья Спиридонова (1,90).

"Я рада зимнему чемпионству, в прошлые годы у меня не складывалось, и зима всегда проходила мимо меня, - рассказала чемпионка России. - Мы с девочками все очень сильно сдружились за летний сезон, у нас кайфовая атмосфера, приятно стало взаимодействовать друг с другом, болеем, общаемся. На лето ставлю перед собой максимальные задачи, хотелось бы двигаться вперед". "Мы ждем всех, - ответила Кочанова на вопрос, ждет ли она возвращения в сектор пропускающей зимний сезон олимпийской чемпионки Марии Ласицкене. - Ждем тех, кто травмирован. Ждем и Соню Мирошниченко, и Машу Ласицкене. Это круто, когда много народу и большая конкуренция".

Олимпийская чемпионка Ласицкене, как ранее рассказал ТАСС ее личный тренер Геннадий Габрилян, приняла решение впервые в карьере пропустить зимние соревнования, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону.