Сгорела заживо: 18-летняя спортсменка погибла в ДТП

18-летняя чемпионка по прыжкам с шестом Диллон Рейденауэр трагически погибла в ДТП. Во время поворота девушка не заметила 23-летнего мотоциклиста, который буквально протаранил ее автомобиль на скорости 150 км/ч. В результате столкновения транспортные средства загорелись, оба участника аварии скончались на месте. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Как сообщили в департаменте полиции Батон-Руж, авария произошла из-за высокой скорости мотоцикла и невнимательности водителя автомобиля.

Диллон Рейденауэр была спортивной звездой университета Луизианы. Свою первую медаль она завоевала еще в средней школе. Также в ее активе серебряная медаль на чемпионате штата Луизианы по легкой атлетике среди школьников и бронзовая медаль в прыжках с шестом в помещении.

«Вся наша легкоатлетическая семья LSU скорбит по Диллон и выражает соболезнования её родным, а также близким второй жертвы этого трагического инцидента», — заявил тренер по легкой атлетике LSU Деннис Шейвер.

Фотографии юной спортсменки — в галерее «Рамблера».