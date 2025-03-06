Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Даниел Маринов получили нейтральные статусы от Международной федерации гимнастики (FIG) для участия в международных соревнованиях, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации гимнастики России (ФГР).

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Нейтральный статус выдан 12 российским спортсменам, среди которых также Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.

Также нейтральный статус получили 10 тренеров, специалистов и судьей: Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова и Елена Редянова.

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Мельникова — чемпионка Олимпийских игр в Токио в командном многоборье, чемпионка мира‑2021 в многоборье.

Российские гимнасты имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. В феврале первый вице‑президент ФГР Василий Титов сообщил «Матч ТВ», что федерация подала в FIG около ста заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса во всех гимнастических видах.