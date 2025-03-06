Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус

Олимпийская чемпионка Мельникова и Маринов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях
Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Даниел Маринов получили нейтральные статусы от Международной федерации гимнастики (FIG) для участия в международных соревнованиях, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Федерации гимнастики России (ФГР).
Нейтральный статус выдан 12 российским спортсменам, среди которых также Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.
Также нейтральный статус получили 10 тренеров, специалистов и судьей: Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова и Елена Редянова.
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Мельникова — чемпионка Олимпийских игр в Токио в командном многоборье, чемпионка мира‑2021 в многоборье.
Российские гимнасты имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. В феврале первый вице‑президент ФГР Василий Титов сообщил «Матч ТВ», что федерация подала в FIG около ста заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса во всех гимнастических видах.